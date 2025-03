Arezzonotizie.it - Ecco le opere idrauliche che proteggono Arezzo: i lavori compiuti

Leggi su Arezzonotizie.it

Dal Bagnoro a via Romana, passando per San Marco La Sella. Un percorso che mostra gli interventi idraulici che sono stati realizzati o che sono prossimi al completamento per proteggere una parte sostanziale dell'abitato di.Sono ancora negli occhi di tutti le immagini della Pieve del.