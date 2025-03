Liberoquotidiano.it - Ecco la verità nascosta dal Pci su chi ha ammazzato Benito Mussolini

Un cold case da ottanta anni nella ghiacciaia della storia, con un enigma avvolto da un mistero. In attesa che l'ex Partito comunista italiano e i suoi derivati contemporanei decidano finalmente di sbrinare il frigorifero segreto di partito e rivelare ufficialmente quello che in buona parte si sa, è adesso Roberto Festorazzi a mettere alcuni punti fermi sui torbidi della primavera-estate del 1945: chi ha davvero uccisoil 28 aprile davanti al Villa Belmonte a Giulino di Mezzegra, e chi e perché ha dato ordine di assassinare Luigi Canali, il capitano “Neri” ex vice comandante della 52ª Brigata d'assalto Garibaldi “Luigi Clerici”? I due gialli sono strettamente correlati, a partire dal fatto che la raffica che falciò il Duce e Claretta Petacci non partì dal Mas cal. 7.65 del capitano “Valeri”, ovvero Valter Audisio, bensì dal Mab 38 cal.