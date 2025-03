Gamberorosso.it - Ecco come sarà il ristorante Tesla di Elon Musk e perché ad Hollywood potrebbe non funzionare

Ilin stile diner è già costruito, ma non c'è ancora una data di apertura. Né uno chef (nessuno pare voler essere coinvolto nel progetto), anche seimpossibile scoprire in anticipo chi effettivamenteassunto, dal momento che,riporta il New York Times, chiunque venga contattato daper questo progetto è tenuto a firmare un accordo di riservatezza. Cosa si mangerà aldi? Soprattutto,un flop? Verrà dato alle fiammele autovetture elettriche del magnate sudafricano?Aprire una Los AngelesIl quartiere diospita un mix di diverse zone residenziali, un ricco distretto commerciale, studi cinematografici e televisivi, ed è fra i più apprezzati luoghi di svago dello Stato. Aprire unequivale a fare fortuna.