Liberoquotidiano.it - Ecco chi ha visto Prodi prima di "sbroccare": ufficiale, è già cominciato il dopo-Schlein

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Si svegliassero i cittadini e si dessero da fare, qualsiasi momento è buono e non dobbiamo aspettare che lo facciano i partiti, lo si faccia, i partiti sono molto attenti quando si svegliano i cittadini». Testo e musica di Ernesto Maria Ruffini, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, alla presentazione del suo libro Più uno. La politica dell'uguaglianza all'Auditorium di Roma. «In questo momento - ha osservato - nel centrosinistra tutti gridano all'allarme democratico e ci siamo trovati in piazza, io c'ero, e si grida al lupo» ma «se si grida al lupo bisogna trarne le conseguenze o non si è credibili». Mr Fisco ha osservato che «siamo tutti chiamati a fare politica e fare un libro è fare politica» e criticato il «troppo leaderismo» nelle forze politiche evidenziando che «ogni cittadino può fare qualcosa per questo Paese, siamo tutti straordinariamente utili e questo ci rende responsabili, siamo tutti chiamati a fare qualcosa».