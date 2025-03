.com - Eccellenza \ Vetta ancora di K Sport e Maceratese, il Montefano fa tana per la salvezza

e Knon ne vogliono sapere: si resta alla pari in testa. Il Tolentino indebolisce il quarto posto, l’Urbino è alle calcagna dei cremisi. Per ilvittoria sull’Urbania che vale la.Vallesina, 24 marzo 2025 –multiposto ladell’Marche. La sosta in doppia fila sfrenata die Ksi è protratta anche domenica. Nel ventisettesimo turno in campionato, le formazioni di Possanzini e Magi hanno raccolto un altro risultato speculare. Al ”Diana” di Osimo si è assistito ad un thriller da cui la ‘Rata’ ha perso due punti nel recupero. Colpa di Alessandroni che, dopo aver fallito un rigore nel primo tempo, ha riequilibrato il risultato sull’1-1 all’ultimo respiro. Il settimo gol in campionato di Vrioni non è bastato al sorpasso che si era reso possibile in virtù del pari a reti bianche tra Chiesanuova e K