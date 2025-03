Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione: successo pesante per il Consandolo dopo una lunga astinenza. Il Sant’Agostino in rimonta si porta fuori dalla zona playout

Vis Novafeltria 1 S. Agostino 2 VIS NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra, Pavani A., Castellani, Renzi, Giacobbi, Piva (14’ st Evaristi L.), Baldinini (29’ st Evaristi M.), Canini (29’ st Fofana), Camara (14’ st Frihat), Giorgini (34’ st Galli). All.: Giorgi. S. AGOSTINO: Costantino, Sarti (36’ st Pinca), Roda, Frignani, Di Bari, Armaroli, Corsi (10’ st Anostini), Iazzetta, Cazzadore (39’ st Landi), Laurenti (22’ st Cremaschi), Vanzini (44’ st Masiero). All. Biagi Arbitro: Cavalazzi di Lugo di Romagna. Reti: 26’ pt Canini (V), 40’ pt Vanzini (S), 14’ st rig. Cazzadore (S). Note: ammoniti: Olivieri (V), Guerra (V), Castellani (V), Armaroli (S), Corsi (S), Laurenti (S). Espulso: Giacobbi (V) al 22’ pt. ILespugna Secchiano,ndo lo svantaggio iniziale, e sidai play out.