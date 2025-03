Eaton, imprese sempre più pronte ad abbracciare vantaggi Ia e Machine Learning

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Secondo un nuovo studio commissionato da, azienda leader a livello globale nella gestione dell'energia, le organizzazioni sonopiù disposte ad abbandonare le tecnologie tradizionali per cogliere iassociati all'implementazione di Intelligenza Artificiale (Ia) e(Ml). In particolare, quasi la metà delle aziende (47%) ritiene di trovarsi già in .