Ilrestodelcarlino.it - E’ un Medolla da record. E’ il terzo salto in 4 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2 POLINAGO 0: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri, Guilouzi (46’ Roccato), Bugneac (81’ Vanga), Abusoglu, Boccher (86’ Salvioli), Franco (81’ Balestrazzi), Adusa. A disp: Guzzinati, Perondi, Guandalini, Leozappa, Raimondi. All. Semeraro. POLINAGO: Brembilla, Piacentini (15’ Sernesi), Ori, Rosi (56’ Altariva), Meglioli, Facchini (11’ Giannotti), Selvallegra, Bellei, Smaldone (67’ Ferrari), Bonvicini, Faella (56’ Gini). A disp: Mazzanti, Bassani, Malverti, Alfieri. All. Grotti. Arbitro: Ammendola di Parma Reti: 30’ Franco, 48’pt Adusa Note: ammoniti Guilouzi, Bugneac, Bonvicini Tre promozioni in 4. Un capolavoro targatoche con l’arrivo nel 2021 di GiovLevati e Lorenzo Bordini al timone, quando la società era in Terza categoria, ha ritrovato quella Promozione che mancava da 14(stagione 2010-11), vincendo a mani basse la Prima "D" da matricola.