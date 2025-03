Amica.it - E tu, che eroina di Jane Austen sei? Scoprilo con noi

Il 2025 è un anno importantissimo per, una delle romanziere più amate che influenzano e hanno influenzato la letteratura. Il 16 dicembre 2025, infatti, ricorrerà il 250° anniversario dalla nascita della grande scrittrice inglese che continua a irradiare un’aura formidabile grazie alla prosa fatta di finezza, arguzia, humour e capacità di leggere le persone e la società. I tanti fan si stanno preparando per invadere la Gran Bretagna che la celebra con eventi, festival, rievocazioni storiche e balli in stile Regency. Mentre in Italia, a dicembre, il tema della manifestazione romana Più libri più liberi sarà “ragioni e sentimenti”. Una cosa è certa: leggereè molto più divertente che raccontarla.