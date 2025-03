Agi.it - È Simone Inzaghi il miglior allenatore 2023/2024. A lui la Panchina d'Oro

AGI -ha vinto la 33esima edizione della "d'oro", premio che viene assegnato aldella Serie A. Il riferimento è alla stagione-24, anno in cui il tecnico piacentino ha vinto il suo primo scudetto, il ventesimo della storia dell'Inter. Sono stati 26 i voti per il tecnico nerazzurro, secondo Gian Piero Gasperini con 14 voti, terzo Vincenzo Italiano con 4. Gasperini ha ricevuto la "d'oro Speciale" per aver trionfato nell'Europa League-24 alla guida dell'Atalanta. Dichiarazioni di"Le votazioni sono state fatte dai colleghi che ho ringraziato pubblicamente perché è grazie a loro che cerco sempre diare, sfidandoci ogni domenica sui campi si cerca sempre diarsi. Poi tifosi e società sanno qual è il lavoro che svolgo, mi sento apprezzato, sto molto bene all'Inter, la mia famiglia sta bene a Milano, bisogna continuare sapendo che, come è giusto che sia, gli allenatori vengono giudicati ogni 72 ore".