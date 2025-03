È nato Michele Fiocco celeste per il cantante | la sorellina lo ha già conosciuto

Leggi su Caffeinamagazine.it

La primavera 2025 inizia con un belin casa per la coppia vip. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo nella casa di cura Santa Famiglia èil piccolo. L’annuncio è arrivato nella mattina di domenica con un dolce messaggio su Instagram: “Ricominciamo tutto amore nostro!!! Benvenuto!!! Siamo pronti alla nostra vita insieme!!!”, ha scritto ilche nel 2018 era diventato papà di Stella, oggi 7 anni.Poi, nelle storie, ha pubblicato una serie di immagini in cui si mostra emozioper la nascita di, scrivendo “ecco il nuovo giorno”. Poi uno scatto in cui fa vedere che mangia una pizza insieme alla compagna e insieme festeggiano con “‘brindisi’ post parto” e forse la foto più bella in assoluto, quello dellamaggiore che tiene la mano del neoattraverso la culletta.