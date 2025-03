Lettera43.it - È morto l’attore Gianfranco Barra: lavorò con Sordi, Tognazzi e Bud Spencer

a 84 anni, attore e caratterista che ha lavorato con i grandi volti e registi della comicità italiana. Amato per la sua versatilità, che gli consentì di interpretare diversi ruoli, è deceduto nella sua abitazione di Roma, città in cui era nato nel 1940. A darne notizia è stata la sua famiglia. Diplomatosi all’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha recitato per Luigi Zampa, Pupi Avati e Steno, ma anche per i fratelli Vanzina, Lina Wertmüller ed Ezio Greggio condividendo la scena con Ugo, Albertoe Bud. Nel 2017 ha ricevuto a Formia il premio per Anno nuovo Via nuova, cortometraggio da lui scritto, diretto e interpretato.in Banana Joe con Bud(da X).La carriera di: i film cone BudAttore teatrale di lunghissimo corso,ha debuttato al cinema nel 1968 nel cult di Luigi Zampa Il medico della mutua.