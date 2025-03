È cambiata troppo Veronica Maya il pubblico la ricordava molto diversa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il sabato sera su Rai 1 c’è un nuovo show. Si chiama Ne vedremo delle belle, è condotto da Carlo Conti e vede protagoniste Valeria Marini, Pamela Prati, Laura Freddi,, Matilde Brandi, Lorenza Mario, Angela Melilla, Patrizia Pellegrino, Carmen Russo e Adriana Volpe. I giudici invece sono Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.La prima puntata è andata già in onda: ha vinto la sfida Pamela Prati ma come abbiamo raccontato qua sotto ci sono già i primi scoop e i primi retroscena dallo studio che riunisce ben 10 showgirl, tutte bellissime e amatissime dal. Tra loro, come detto, ancheed è stata lei, suo malgrado, a prendersi una marea di critiche sui social.Leggi anche: “Non si è più presentata in studio”. Ne vedremo delle belle, ‘dramma’ dopo la prima puntataCritiche a, “ma cosa hai fatto alla faccia?”Motivo? Quello che per molti è il suo “nuovo aspetto”.