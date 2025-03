Iltempo.it - Dybala vola a Londra: ecco dove si opera l'argentino

Paulo. Dopo il brutto infortunio subito ormai più di una settimana fa al tendine semitendinoso della coscia sinistra e la scelta di optare per l'intervento chirurgico, questa mattina l'è partito per l'Inghilterraha scelto dirsi. Dopo aver scartato le altre opzioni estere come Finlandia e Svizzera, l'attaccante giallorosso saràto dal professor Andy Williams, lo stesso che visitò Smalling nell'autunno del 2023 sempre per problemi tendinei. Nelle prossime ore l'intervento chirurgico che costringeràa tornare in campo direttamente all'inizio della prossima stagione, ma intanto Ranieri lo vuole vicino alla squadra per gli ultimi due mesi di campionatola Roma si gioca la qualificazione alle coppe europee.