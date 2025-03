Primacampania.it - Droga: inseguito e fermato 18enne a Pomigliano, trovato con hashish e marijuana

D’ARCO – Durante un controllo del territorio nell’ambito del progetto “Decoro e Sicurezza”, gli agenti della Polizia Locale did’Arco, coordinati dal colonnello Emiliano Nacar, hannoun giovane di 18 anni, già noto per reati legati allo spaccio di.L’operazione, condotta in borghese nella serata di sabato, è scattata intorno alle 22 e 15 nel Parco Giovanni Paolo II, varco di via Trieste, quando una pattuglia guidata sul campo dal Sottotenente Andrea D’Ambrosio ha notato un gruppo di ragazzi con atteggiamento sospetto.All’identificazione da parte degli agenti, uno dei giovani, già noto per precedenti legati allo spaccio, è fuggito lasciando cadere una borsa a tracolla. Dopo un breve inseguimento, ilè statoin possesso di 22 dosi die una di, per un totale di circa 40 grammi di sostanza stupefacente.