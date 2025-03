Ilgiorno.it - Droga e cellulari in carcere. Via ai processi

A settembre erano scattate 13 misure cautelari dopo che la pm Claudia Moregola aveva scoperto l’ingresso abusivo neldi Canton Mombello di telefonini, schede sim,occultata in cioccolatini, lettere e chiavi per cassette di sicurezza in Svizzera. Stando all’accusa, grazie all’intermediazione dell’ex ispettore della Penitenziaria Giuseppe Di Leo, 50 anni, di Taranto, che si sarebbe messo a disposizione dei detenuti Francesco Leone e Sandro Monteleone, ricavandone 12.500 euro per i servigi resi tra il 2020 e il 2022. Francesco Leone era già balzato agli onori delle cronache nel 2012 per avere ideato il sequestro lampo di Giuseppe Spinelli, ragioniere di fiducia di Silvio Berlusconi, Monteleone invece è già stato condannato in via definitiva per frodi fiscali. Nei giorni scorsi davanti al gup Cesare Bonamartini si è aperta l’udienza preliminare.