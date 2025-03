Dayitalianews.com - Drammatico incidente domestico: 58enne si ferisce con una smerigliatrice. Gravi le lesioni ad una mano ed all’addome. Ricoverato d’urgenza con l’eliambulanza. L’incidente a Pontinia

Domenica 23 marzo si è trasformata in una giornata drammatica per un uomo di 58 anni residente a, rimasto gravemente ferito mentre eseguiva alcuni lavori domestici. L’episodio si è verificato all’interno della sua abitazione, dove l’uomo stava utilizzando unaangolare, comunemente chiamata frullino.Perde il controllo del frullino: ferito ae addomeStando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’utensile elettrico mentre era in funzione. Lagli ha procurato una lesione profonda a una, ma nella caduta successiva lo strumento lo ha ferito anche, provocando una grave lacerazione che ha reso necessario un immediato intervento sanitario.Soccorsi tempestivi e trasferimento in eliambulanzaSubito allertati, i soccorritori sono giunti con ambulanza e automedica, ma viste le condizioni del ferito è stato attivato anche l’intervento di un’eliambulanza.