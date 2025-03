Rompipallone.it - Dramma Italia: arriva la mazzata finale dopo il match contro la Germania

Laapprofitta delle ingenuità dei giocatori dell’e tra gli azzurri si consuma un: cheil.L’è fuori dalle Final Four della Nations League. Al Signal Iduna Park latravolge la Nazionalena con la qualità dei suoi uomini. Gli azzurri non hanno affatto convinto nel primo tempo, commettendo tante ingenuità nel primo tempo che costano davvero caro.Nella seconda frazionela reazione degli uomini guidati da Luciano Spalletti, ma la rimonta azzurra non èta fino in fondo. Molti i dubbi sul rigore prima assegnato e poi revocato dall’arbitro Marciniak. Nel frattempo sui social tantissimi tifosi criticano le gravi disattenzioni che hanno tagliato le gambe alla Nazionale.: le due facce dellaLa gara del Signal Iduna Park ha visto una ‘doppia’: inesistente e non concentrata nel primo tempo, agguerrita e caparbia nel secondo.