Salernotoday.it - Dramma ad Amalfi: cade in un terreno e perde la vita, accertamenti in corso

Leggi su Salernotoday.it

ad, nella tarda mattinata di oggi: un anziano residente a Minori ma originario del posto, per cause da accertare, è caduto in unagricolo, nella frazione Pogerola,ndo la. Sul posto, i Carabinieri e il personale del 118: purtroppo, tuttavia, per l'uomo non c'è.