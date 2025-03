Oasport.it - Dove vedere la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2025 in tv e streaming

Grande attesa in vista della, edizione numero 40 della corsa a tappe maschile che va in scena sulle strade dell’Emilia-Romagna da martedì 25 a sabato 29 marzo. Dopo una memorabile Milano-Sanremo, prima Monumento della stagione vinta dal fuoriclasse olandese Mathieu Van der Poel davanti a Filippo Ganna e Tadej Pogacar, ci aspetta un altro appuntamento ciclistico degno di nota sul suolo italiano.Si parte domani con la frazione inaugurale di 174.5 chilometri da Ferrara a Bondeno, mentre l’ultimo atto si svolgerà sabato 29 marzo da Brisighella a Forlì dopo unatra le colline romagnole. In attesa di scoprire l’elenco completo dei partecipanti, è già stata confermata la presenza di alcuni corridori di alto livellocome Rafal Majka, Jay Vine, Ben Swift e Caleb Ewan.