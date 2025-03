Oasport.it - Dove può arrivare Berrettini nel ranking ATP a Miami: le proiezioni turno per turno

Matteosfiderà il belga Zizou Bergs nel terzodeiOpen 2025 di tennis: l’azzurro, che nel 2024 era uscito al primoin Florida, è salito a quota 1620 punti nelATP, confermando il 30° posto occupato lunedì scorso nella classifica mondiale.Per migliorare il piazzamento in graduatoria l’azzurro ha bisogno di continuare a vincere: l’approdo agli ottavi, infatti, lo porterebbe a quota 1670, al 29° posto virtuale, mentre la qualificazione ai quarti varrebbe quota 1770, che lo isserebbe al 26° posto.Con l’ingresso in semifinale, invece, Matteosalirebbe a 1970, in 24ma piazza, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 2220 e la 20ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 2570, al 16° posto virtuale.L’occasione di Zverev a: può avvicinare Sinner nelATP e superarlo nella RaceATP MATTEOlunedì 17 marzo: 1580 punti, 30° posto.