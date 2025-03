Agi.it - Dorme in un cassonetto e rischia di finire in discarica

AGI - Un uomo si è adntato in undei rifiuti ed è stato scaricato nel compattatore,ndo dinel meccanismo e poi in. Gli operatori di Ambiente Spa, però, grazie alle telecamere, hanno visto un'ombra e hanno immediatamente bloccato la pressa, consentendogli di salvarsi. È accaduto nella notte, in via Teramo a Pescara. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale, in condizioni che non destano preoccupazione. Intervento degli operatori In particolare, uno degli operatori ha notato i movimenti, che potevano essere solo quelli di un essere umano, e ha avvisato il caposervizio della probabile presenza di una persona all'interno del camion compattatore. Bloccato il compattatore, il caposervizio è arrivato sul posto, è salito sul camion e ha rimosso manualmente i sacchi dei rifiuti, scoprendo la mano di un giovane, sommerso dai sacchi di pattume.