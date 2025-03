Iodonna.it - Dopo l'uscita della serie tv sono sulla bocca di tutti, ma questo tipo di disagio sociale esiste da tempo

Al centro dei men’s studies da anni, oggi gli inceldigrazie alletv britannica Adolescence, visibile su Netflix. Si tratta di un fenomeno legato all’ansia, che colpisce soprattutto giovani adolescenti. La parola incel è l’insieme di due termini inglesi “INvoluntary” e “CELibates”, che in italiano si postradurre con l’espressione“celibi involontari”. Hikikomori e isolamento: i consigli per i genitori guarda le foto Unsempre più diffusoSi tratta di ragazzi, quasi sempre maschi eterosessuali, che non riescono a sbloccarsi dal punto di vista sessuale e che arrivano in età adulta inoltrata, intorno ai 30/40 anni, senza essere riusciti ad avere alcundi esperienza.