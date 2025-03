Dopo lo scontro su Ventotene calano sia Meloni che Schlein. E tra le due litiganti gode Salvini - Il sondaggio

Leggi su Open.online

Tra le dueil terzo: mentre sia Fratelli d’Italia che Partito democratico registrano un calo dello 0,3% negli orientamenti di voto, chi sale nell’ultima settimana – a sorpresa – è la Lega di Matteo, che guadagna uno 0,4%. È la fotografia restituita dalSwg per il TgLa7 diffuso luned’ 24 marzo 2025, che ha raccolto le opinioni dei cittadinii giorni del fuoco incrociato tra centrodestra e centrosinistra (e dentro gli schieramenti) riguardo al piano di riarmo Ue e sul Manifesto di. A uscirne peggio (relativamente) sono proprio il partito di Giorgia, ora al 29,7%, e quello di Elly, in simile discesa al 22,4%. In risalita è invece la Lega (8,4%), ma anche l’«avversaria» interna al centrodestra, Forza Italia (9,3%, grazie a un aumento di 0,2 punti rispetto a sette giorni fa).