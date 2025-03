Anteprima24.it - Dopo il successo del primo weekend, Zona Franca 2025 continua con Flo e Mazzariello

Tempo di lettura: 2 minutiIldiha registrato una grande partecipazione di pubblico.I concerti di Federico Dragogna e Luci al Neon hanno emozionato il pubblico, confermandocome un progetto culturale capace di connettere la musica dal vivo con la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città. Un’occasione per ascoltare alcuni dei nomi più interessanti della scena indipendente e, allo stesso tempo, scoprire luoghi straordinari come i Giardini del Mago e il Complesso di Sant’Ilario.Ora il festival si prepara a vivere la seconda parte del programma, con due nuovi appuntamenti da non perdere nel prossimo fine settimana.Venerdì 28 marzo – FloOre 18:30 – Giardini del Mago, Museo del SannioFlo, cantautrice e attrice dalla voce intensa e magnetica, porta sul palco “La Canzone che ti Devo”: un viaggio musicale tra sonorità mediterranee, poesia e racconto personale.