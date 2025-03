Ilveggente.it - Donnarumma torna in Serie A: arriva la conferma definitiva

Leggi su Ilveggente.it

inA: il portiere del Psg è tentato da un club italiano.lasulla questione La sua esperienza all’estero l’ha fatta. E chissà, magari anche per lui adesso èto il momento dire in Italia, nel suo Paese., capitano della nazionale e portiere del Psg, ha un contratto in scadenza con i francesi nel 2026: lo stesso, ancora, non è stato rinnovato e quindi alla fine della stagione ci potrebbero essere un po’ di squadre interessate. Anche in Italia, ovviamente.inA:la(Lapresse) – Ilveggente.itNon si parla di Milan: il rapporto con l’ex club si è del tutto interrotto nel momento in cui ha deciso di non rinnovare e andare via a parametro zero facendo perdere un bel po’ di soldini alla società rossonera.