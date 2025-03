Tpi.it - Donald Trump contro George Clooney: “È solo una star di serie b e un politologo fallito”

Il presidente Usasi scagliadopo che questi, in un’intervista, aveva denunciato lo stato della libertà di stampa negli Stati Uniti. “Perché l’ormai screditato programma 60 Minutes avrebbe dovuto dedicare tanto tempo a, unadiB e commentatore politico?” ha scrittosul suo social Truth. E ancora: “Ha combattuto duramente per l’elezione di ‘Sleepy’ Joe’ salvo poi abbandonarlo come un cane. In seguito, suppongo su ordine del team di Obama, si è impegnato a fondo per sostenere Kamala,per rendersi conto rapidamente che non sarebbe andato da nessuna parte”.Il riferimento diè all’intervista che l’attore ha rilasciato alla Cbs in cui aveva criticato lo stato della libertà di stampa negli Usa.è attualmente impegnato nella promozione del suo debutto a Broadway, un adattamento del film da lui diretto nel 2005, Good Night, and Good Luck.