Donald Trump annuncia tariffa del 25% su commercio di petrolio e gas dal Venezuela

hato oggi su Truth una "secondaria" su Caracas, in base alla quale "qualsiasi Paese che acquistie/o gas dalsarà costretto a pagare unadel 25% agli Stati Uniti su qualsiasiche faccia con il nostro Paese". Il presidente la spiega con "numerose ragioni, tra cui il fatto che ilha inviato negli Stati Uniti, intenzionalmente e ingannevolmente, sotto copertura, decine di migliaia di criminali di alto livello e di altro tipo, molti dei quali sono assassini e persone di natura molto violenta". "Tra le bande che hanno inviato negli Stati Uniti, c'è Tren de Aragua, a cui è stata data la designazione di 'Organizzazione terroristica straniera'. Siamo in procinto di riportarli in: è un compito arduo! Inoltre, ilè stato molto ostile agli Stati Uniti e alle libertà che sposiamo.