Domenica In, Alessia Marcuzzi parla della crisi avuta a 50 anni e svela qual è la critica che più l'ha ferita a Sanremo 2025

è stata ospite ieri aIn e ha raccontato un po’sua carriera e soprattutto di quando ha deciso di lasciare Mediaset:L’ho fatto perché avevo iniziato a lavorare quando avevo 17e questal’hoverso i 50. Avevo bisogno di fermarmi e volevo capire cosa era giusto per me, perché venivo da tantidi reality e non sapevo se ero più in grado di farli. Poi ho anche capito che le mie attività imprenditoriali potevano sostenermi economicamente sia a me me che ai miei. Avevo la fortuna di potermi fermare, il mio lavoro di presentatrice non posso trasmetterlo ai miei figli, però le mie attività potevano sostenerli e così è stato più facile. Perché se non si ha la possibilità di lavorare o magari il bisogno anche di stare in video, perché è un doppio binario il fatto di essere sempre presente.