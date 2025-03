Lanazione.it - Dolc’è, passione di famiglia. Roberto: «Amo quello che faccio e cerco sempre di migliorarmi»

In via Roma esiste un angolo di dolcezza che in poco tempo è riuscito a conquistare il palato di molti. Si tratta della pasticceria, guidata cone dedizione daBruni. La sua storia è un lungo viaggio affascinante che inizia quando aveva soltanto 14 anni. Giovanissimo decise di avvicinarsi al mondo del lavoro che lo portò verso quella che è diventata prima di tutto la sua, prima di essere un mestiere, tanto è l’amore che mette in ogni sua creazione. Da 45 anni,Bruni, crea dolci e ogni dolce che esce dal suo laboratorio è preparato con l’intento di regalare un sorriso. Al suo fianco la moglie Simona Mari Ricci e oggi anche la figlia Alessia, insieme guidanoche è diventato un punto di riferimento per molti: quasi 500 le colazioni servite ogni giorno che diventano 900 il fine settimana e nelle festività.