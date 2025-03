.com - Djokovic, ritiro vicino? “Non so quanto rimarrò nel circuito”

(Adnkronos) – Novakverso il? Il tennista serbo, a poche ore dalla sfida a Lorenzo Musetti, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, ha parlato della possibilità di raggiungere il record di titoli Atp, al momento appartenente a Jimmy Connors, a quota 109, ma lasciando trasparire qualche dubbio sul continuo della sua carriera. “Penso che questo record sia qualcosa a cui posso ancora puntare. Ma oggi è diventato più difficile di un tempo, non soancora resterò nel”, ha dettoin conferenza stampa, “Connors è una persona che stimo e che più volte ha dimostrato di supportarmi”. Al momento Nole è terzo in questa speciale classifica a quota 99 trofei, dietro a Roger Federer, secondo con 103. L’ultimo trionfo dirisale allo scorso agosto alle Olimpiadi di Parigi, quando Novak vinse l’oro, vincendo in finale contro Carlos Alcaraz e completando così il ‘Career Golden Slam’.