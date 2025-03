Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1 playout. Il Voltone di Brizzante passa a Reggio Emilia con Espa e Albanelli

È all’insegna dei Giardini Margherita la terza giornata di poule-retrocessione del campionato di1, col rumoroso successo esterno nel testa a testa contro Riccione che vale il primato in solitaria nel girone R1 e la quinta vittoria consecutiva: per i ‘gardens’ ventello di un ispirato Bertacchini. Dalle retrovie esulta anche ildi coach, checon tre uomini in doppia cifra (15 punti,13 e Messina 11): il club di Monte San Pietro sale così al terzo posto in coabitazione con Riccione. Perde la testa del girone R2 la Masi di ‘Ponz’ Forni, che nella sfida al vertice contro Castelfrancolascia i 2 punti agli avversari, nuovi padroni del gironcino. A 4 punti dalla vetta è bagarre tutta bolognese con Stars, in scioltezza contro Cesena (+36), Anzola e Castel San Pietro Terme.