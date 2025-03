Cultweb.it - Diventeremo ricchi con gli asteroidi? Potrebbe non essere un sogno (ma è complicato)

L’idea di arrsi (in senso ampio) grazie aglinon è più solo fantascienza. Aziende private come AstroForge stanno compiendo i primi passi concreti per estrarre minerali preziosi dai corpi celesti, con la speranza di rivoluzionare l’industria mineraria. Tuttavia, le sfide tecnologiche e logistiche restano enormi e non tutti gli esperti credono che il settore diventerà redditizio a breve. Ma se la corsa allo spazio ha già ridotto drasticamente i costi di lancio, la possibilità di sfruttare le risorse extraterrestripiù vicina di quanto immaginiamo.AstroForge ha recentemente lanciato Odin, un veicolo spaziale progettato per studiare la composizione deglie valutare la fattibilità dell’estrazione mineraria. Nonostante problemi di comunicazione, la missione rappresenta un passo importante.