Lanazione.it - Diventare pastori? Ecco come. Progetto ‘Pasturs’: aperte le iscrizioni

Arezzo, 24 Marzo 2025 – Dopo il successo della scuola per, con domande di partecipazione arrivate da ogni parte della penisola, anche quest’anno torna ad Arezzo "Pasturs": ilche offre la possibilità di vivere per almeno due settimane in una azienda agricola nel Parco nazionale foreste casentinesi, condividendo la vita del pastore e molte delle sue mansioni quotidiane. Obiettivo di “Pasturs” è quello di facilitare la convivenza tra ie i grandi predatoriil lupo: gli aspirantidovranno infatti aiutare gli allevatori ad adottare misure efficaci di protezione delle greggi, quali ad esempio la sorveglianza diretta, l’utilizzo di cani da protezione del bestiame e l’installazione di recinzioni. Chiunque può partecipare, non è necessario aver già lavorato nel campo: spesso, infatti, sono ragazzi “di città” a fare domanda.