Lecceprima.it - Divampa un incendio nella Città Bella: danni a un’auto, distrutto uno scooter

Leggi su Lecceprima.it

GALLIPOLI -dalle "doppie" conseguenze a Gallipolinotte: le fiamme devastano uno. È accaduto in via Cagliari, intorno alle 2 e mezzo. Ad andare in fumo una Fiat 500X e un Aprilia Scarabeo: la prima, intestata a un 52enne del luogo, è stata gravemente danneggiata.