It.insideover.com - Disturbi alimentari, autolesionismo, suicidi: il dramma della generazione dei social e del Covid

Leggi su It.insideover.com

Pensieri suicidari,e disordini. Sono questi i termini che i professionisti sanitari associano sempre di più a bambini, preadolescenti e adolescenti che visitano quotidianamente nei reparti ospedalieri del nostro Paese. Maurizio Pompili, docente ordinario presso l’Università “La Sapienza” di Roma, spiega: “Spesso l’individuo cade in ginocchio quando più fattori si mettono insieme, esacerbati dall’esposizione a un evento avverso; ciò potrebbe rappresentare un terreno fertile per l’emergere di una crisi suicidaria; in questi casi l’individuo sperimenta ciò che chiamiamo dolore mentale, fatto di emozioni negative e di un dialogo interiore che pone sempre in risalto lo stato di sofferenza”.Inutrizione e gli atti autolesionistici che possono sfociare nel gesto estremo di togliersi la vita hanno visto una vera e propria impennata negli anni più recenti a causa, secondo diversi esperti di salute mentale, di una comunità che costringe i più giovani a interagire con un’infrastruttura tecnologica che propone modellii e di vita privi di imperfezioni ma fattualmente irreplicabili.