Lapresse.it - Disney+ compie 5 anni oggi, svelata la lineup: da ‘Dardevil: Rinascita’ a ‘The Stolen Girl’

In occasione del quintoversario diche si celebra24 marzo, la piattaforma streaming svela lain arrivo in Italia nel 2025. Tra i titoli, le attesissime serie ‘FX Alien: Pianeta Terra’ e ‘Dying for Sex’ con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale britca, psychological drama in cinque episodi, oltre alla seconda stagione di ‘Andor’ di Lucasfilm, che tornerà per la sua attesa conclusione, e il pluripremiato film Searchlight Pictures ‘A Real Pain’.Da non dimenticare anche il ritorno suin Italia di serie acclamate dalla critica e vincitrici di più premi Emmy, tra cuiBear’ di FX, ‘Only Murders in the Building’ e una nuova stagione de ‘I Simpson’. Nel 2025 torna con una nuova edizione anche ‘Italia’s Got Talent’, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia che sarà ancora una volta una produzione originale