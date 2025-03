Game-experience.it - Disney+ celebra il quinto anniversario con una line-up ricca di novità per il 2025

In occasione deldiche sioggi 24 marzo, la piattaforma streaming svela un’entusiasmante-up in arrivo in Italia nel. Tra i titoli, le attesissime serie FX Alien: Pianeta Terra e Dying for Sex con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale britannica The Stolen Girl, psychological drama in cinque episodi, oltre alla seconda stagione di Andor di Lucasfilm, che tornerà per la sua attesa conclusione, e il pluripremiato film Searchlight Pictures A Real Pain.Da non dimenticare anche il ritorno suin Italia di serie acclamate dalla critica e vincitrici di più premi Emmy, tra cui The Bear di FX, Only Murders in the Building e una nuova stagione de I Simpson. Neltorna con una nuova edizione anche Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia che sarà ancora una volta una produzione originale