Liberoquotidiano.it - Disastro alla Casa Bianca: a chi inviano (per errore) i piani segreti d'attacco. Nel report, Vance fa a pezzi l'Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Clamoroso, ma vero. Lacostretta ad ammettere unclamoroso, in virtù del quale è stato accidentalmente inserito il caporedattore della rivista The Atlantic in una conversazione riservata tra alti funzionari statunitensi che verteva gli attacchi contro i ribelli Houthi. "Sembra che al momento la catena di messaggi riportata nell'articolo sia autentica e stiamo indagando su come sia stato aggiunto perun numero", ha dichiarato Brian Hughes, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. La rivelazione arriva dopo che il giornalista Jeffrey Goldberg ha affermato di aver ricevuto, tramite l'app di messaggistica Signal, informazioni dettagliate sul piano dimesso in atto dagli Stati Uniti il 15 marzo contro gli Houthi in Yemen. Sebbene Goldberg non abbia divulgato i dettagli del piano, ha sottolineato che il funzionario Hegseth ha condiviso nella chat informazioni riguardanti "obiettivi, armi che gli Stati Uniti avrebbero schierato e sequenza di".