Disabilità Antonio Guidi | Serve una valutazione omogenea su tutto il territorio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La riforma sullae l’importanza che ha per i disabili in Italia, i problemi burocratici e l’omogeneità delle prestazioni sulnazionale: ne parla a SostenibileOggi, Senatore della Repubblica e responsabile del dipartimento died Equità sociale di Fratelli d’Italia. Ecco di seguito un estratto dell’intervista. Penso sia importante per tutti .