Dire Straits: nuova edizione per i 40 anni di "Brothers In Arms"

MILANO – Il 16 maggio 2025, per celebrare il 40°versario della sua uscita, sarà ripubblicato “In” dei, uno degli album più venduti della storia. “In(40thversary Edition)” sarà disponibile su Vinile singolo e in due Edizioni Deluxe: Box 5LP e Box 3CD. Emersi dal circuito di club nel 1977, ihanno conquistato il pubblico con il loro rootsy rock, sapientemente unito a testi sofisticati. Alla guida c’era un carismatico cantautore, produttore discografico e compositore, Mark Knopfler, il cui virtuosismo chitarristico lo ha visto spesso annoverato come uno dei più grandi chitarristi del mondo.Ipubblicarono 6 album: ‘’ (1978), ‘Communiqué’ (1979), ‘Making Movies’ (1980), ‘Love Over Gold’ (1982), ‘In’ (1985) e ‘On Every Street’ (1991) e suonarono per milioni di persone durante numerosi tour, in tutto il mondo.