Dinner Club arriva in chiaro: dove vedere lo show con Cracco

Insu TV8Per la prima volta in, su TV8, sbarcano le prime due stagioni di, l’originale food travelogue targato Amazon Original e prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios. Un’avventura culinaria che celebra le eccellenze del cibo italiano, in onda da domani, 25 marzo, con un doppio appuntamento ogni martedì dalle 21:30.Nella prima stagione, lo chef stellato Carloguida sei attori d’eccezione – Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea – in un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta di sapori autentici e tradizioni locali. Tra paesaggi mozzafiato e incontri inaspettati, ogni episodio racconta un’avventura culinaria unica, fatta di esperienze sorprendenti, assaggi memorabili e momenti di pura comicità.