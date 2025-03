Internews24.com - Dimarco rivela: «Prima del Derby della seconda stella, ho mostrato questo ai compagni…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «del, hoai compagni.» Le parole dell’esterno dell’InterIn un estratto di un’intervista rilasciata a Undici, Federico, esterno dell’Inter, ha raccontato un aneddoto legato alscorsa stagione, decisivo per la vittoria del 20esimo Scudetto.LE PAROLE- «Hoil video dello Scudetto perso ai compagni. Ovviamente all’inizio ho provato tristezza perché abbiamo perso uno Scudetto da soli. Ovviamente vanno dati anche i meriti al Milan, però penso sia stato un gesto da parteCurva e di tutta la tifoseria verso di noi molto importante. Ci tengo a dire che quel video lì, poi due anni dopo, cioè l’anno scorso, il giorno in cui abbiamo vinto il, cioè il 22 aprile, ho voluto farlo vedere alla squadra per fargli capire da dove eravamo partiti e due anni dopo avevamo la possibilità di una rivincita e penso che sia stata la ciliegina sulla torta in uncosì.