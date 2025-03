Movieplayer.it - Diletta Leotta torna su Canale 5 per sostituire uno storico programma? La tentazione di Mediaset

Leggi su Movieplayer.it

Mediaset è pronta a rivoluzionare l'access prime time dopo il successo di Affari Tuoi. In arrivo nuovi game show e volti freschi: tra i candidati spunta. Il successo di Affari Tuoi con Stefano De Martino ha spinto Mediaset a rivedere lazione dell'access prime time. Striscia la Notizia,di5 in onda dal 1989, rischia di chiudere i battenti dopo gli ascolti deludenti di questa stagione. Secondo le informazioni raccolte da Davide Maggio e Santo Pirrotta, l'azienda di Cologno Monzese vorrebbe affidare un nuovo show game ad volto giovane. Mediaset ripensa l'access prime time: addio a Striscia la Notizia? Sul sito di Davide Maggio si legge che in queste settimane diverse case di produzione si stanno contendendo lo slot con l'ambizione di proporre .