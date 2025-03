Veronasera.it - Diego Alverà racconta Johnny Cash

Leggi su Veronasera.it

Si rinnova anche quest’anno il fortunato sodalizio tra Vecomp e lo scrittore e storyteller, che per il terzo anno salirà per quattro serate sul placo del prestigioso Vecomp Theatre per ammaliare il pubblico con i suoi emozionanti racconti dal vivo, basati sui suoi testi originali e.