Dieci anni lontano dalla famiglia una figlia mai vista | il sogno di Isaac diventa realtà

Tempo di lettura: 3 minutidi sacrifici, di lotte contro la burocrazia, di notti passate a immaginare quel momento. Ora, perDormaah, trentenne ghanese arrivato in Italia in cerca di un futuro migliore, ilsta per realizzarsi: il mese prossimo riabbraccerà sua moglie e i suoi due figli, tra cui unache non ha mai potuto vedere essendo stata concepita prima della sua partenza in cerca di fortuna in Italia.è sbarcato nel Belpaese con la speranza di costruire una vita dignitosa. Ha trovato accoglienza a Cautano dove è stato assuntoditta edile “Ferraro Costruzioni”. Qui, grazie al suo impegno e alla sua determinazione, èto un operaio specializzato. Ma il suo pensiero, ogni giorno, era rivolto allarimasta in Ghana. “Sin dal primo giorno – dice Mario Ferraro, titolare dell’impresa che lo ha assunto e formato –ha mostrato grande voglia di lavorare e di imparare un mestiere avendo come unico obiettivo il ricongiungimento con la sua, moglie e due figli”.