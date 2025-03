Bergamonews.it - Di Palma (Enac): “Trasporto aereo virtuoso sulla decarbonizzazione. Orio? Grande esempio di integrazione intermodale”

Leggi su Bergamonews.it

L’impegno è stato certificato, nero su bianco, lo scorso 26 febbraio:, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha siglato con il Gestore dei Servizi Energetici (Gse), un accordo di collaborazione istituzionale per accelerare il processo didell’aviazione civile in Italia.Che tradotto significa migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture aeroportuali, promuovendo l’utilizzo di fonti rinnovabili nel settore e implementando politiche integrate che uniscano la sostenibilità ambientale con l’innovazione tecnologica.Sfide che il presidente di, Pierluigi Di, ha assunto in prima persona in nome di una riconciliazione delcon l’ambiente e in linea con gli obiettivi comunitari ditraguardati al 2030 e al 2050.Presidente,strada verso laquale ruolo possono e intendono ricoprire gli aeroporti?Nel Piano Nazionale degli Aeroporti abbiamo tracciato in modo evidente il percorso da seguire, accettando obiettivi e scadenze: ma siamo pronti ad arrivare al traguardo anche in anticipo.