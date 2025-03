Spazionapoli.it - Di Lorenzo furioso dopo Germania-Italia: l’attacco in diretta

Disi è sfogato ai microfoni Rai in merito al calcio di rigore negatogli in: attacco in.L’ha pareggiato per 3-3 contro lain una partita totalmente folle.un primo tempo da dimenticare, gli azzurri di Spalletti sono scesi in campo con un altro atteggiamento nella ripresa, riuscendo ad ottenere almeno un pari. Servivaa però una vittoria in virtù della sconfitta per 2-1 avvenuta nell’andata: saranno i tedeschi, così, a giocarsi le semifinali di Nations League.C’è stato però un episodio che ha scatenato notevoli polemiche: è stato infatti negato un calcio di rigore all’per un fallo sul giocatore del Napoli Di. L’intervento in scivolata di Schlotterbeck su di lui era stato punito inizialmente col penalty dall’arbitro, che ha poi revocato la sua decisioneuna discutibile chiamata all’On Field Review dal VAR.