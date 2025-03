Secoloditalia.it - Depardieu in aula, al via il processo per abusi sessuali sul set. Con lui Fanny Ardant, che ruba la scena alle attiviste del MeToo

Dopo ritardi e rinvii – l’ultimo risale solo allo scorso autunno – annunci e polemiche, denunce e veleni, oggi, 24 marzo 2025, presso il Tribunale Penale di Parigi, ha avuto inizio ilcontro Gérard, il celebre attore francese 76enne, accusato di aggressioninei confronti di due donne durante le riprese del film Les Volets Verts nel 2021. Colpe cheha sempre respinto e negato: e oggi, con la sua presenza in, sembra confermare l’intenzione di volersi difendere in prima persona dai pesanti addebiti che ha sempre respinto con fermezza. E ad accompagnarlo in tribunale, e sostenere la sua difesa, l’amica di sempre e mitica attrice francese,: la sua presenza oggi vale più di tante arringhe difensive e avvocati di grido sullaal via: ad accompagnarlo in tribunale c’era l’amica di sempre,Le presunte vittime sono una scenografa di 54 anni e un’assistente alla regia di 34 anni.