Denunciata Luciana Littizzetto il caso dopo quelle parole a Che tempo che fa

A due settimane dalla puntata incriminata di CheChe Fa,è finita al centro di una nuova bufera mediatica e legale. Al centro della controversia, un monologo andato in onda il 9 marzo 2025, in cui la comica torinese, con il suo consueto tono ironico, ha messo in discussione l’efficienza bellica dell’Italia: “Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cag*** a combattere”, aveva dichiarato, rivolgendosi idealmente a Ursula von der Leyen durante una satira sull’ipotesi di un esercito europeo.Le suehanno fatto il giro dei social, dividendo l’opinione pubblica, ma ora arrivano anche le prime conseguenze concrete. Il tenente dell’esercito Pasquale Trabucco, presidente del Comitato per il 4 Novembre, ha annunciato di aver presentato una denuncia formale contro la comica presso il Tribunale di Milano.